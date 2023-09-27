Депутат из Новосибирска Каверзина указала Бастрыкину на преступное поведение сына Кадырова

Депутат Светлана Каверзина сообщила Бастрыкину о наличии признаков преступления в Telegram-канале Рамзана Кадырова.

Новосибирский муниципальный депутат Светлана Каверзина отправила открытое письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В нём она сообщила, что видит признаки преступного поведения в видео, которое опубликовал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«25 сентября 2023 г. в телеграмм-канале президента Чеченской Республики Кадырова Р.А. по интернет адресу https://t.me/RKadyrov_95 было опубликован видеоролик, на котором, как утверждается, запечатлен сын Кадырова Р.А, избивающий гражданина Никиту Журавеля, обвиняемого оскорблении чувств верующих из-за видеоролика с сожжением Корана на фоне мечети в Волгограде», — пишет депутат.

Светлана Каверзина акцентирует внимание на том, что Адаму Кадырову уже исполнилось 15 лет, поэтому он несёт ответственность за свои поступки, в том числе и уголовную.

«На мой взгляд, указанное видео может свидетельствовать о наличии в действиях Адама Кадырова состава преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) или ст. 116 УК РФ (побои)», — отметила Каверзина.

Депутат просит провести доследственную проверку.