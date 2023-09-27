Экс-замминистра ЖКХ Новосибирской области Нормайкина суд отправил в колонию строгого режима

В Заельцовском районном суде Новосибирска огласили приговор бывшему заместителю министра ЖКХ Владимиру Нормайкину – ему назначили 9 лет колонии строго режима.

Владимира Нормайкина признали виновным в пяти эпизодах получения взяток. Они связаны со строительством шести скважин в Здвинском и Карасукском районах Новосибирской области.

"Органами предварительного следствия Нормайкин обвиняется в совершении преступления – получении взятки должностным лицом. Общая сумма взяток составила 3 миллиона 100 тысяч рублей, также он обвиняется в легализации денежных средств, полученных преступным путём, 900 тысяч рублей", – объясняла суть обвинения помощник прокурора Заельцовского района Дарья Нестерова.

Как рассказали в Управлении Судебного департамента Новосибирской области, все эпизоды взяточничества устояли. Также Владимиру Нормайкину предъявляли обвинение по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Однако в этой части бывший чиновник оправдан.

«Приговором Заельцовского районного суда г. Новосибирска от 27.09.2023 Нормайкин В. признан виновным в совершении преступлений по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (4 эпизода) и по ч.6 ст. 290 УК РФ (1 эпизод) ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в Судебном департаменте. — Нормайкину запрещено занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий на срок 10 лет».

Вместе с Нормайкиным приговор выслушал и предприниматель, давший взятку, Василий Долгов – его оштрафовали на 138 миллионов рублей. Их он должен выплатить рассрочкой по 2,3 млн рублей ежемесячно.