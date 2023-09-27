Эти 3 знака зодиака почувствуют объятья бога: Глоба — о белой полосе в жизни этих людей

В астрологическом плане после осеннего равноденствия наступает период очищения от лишних вещей, мыслей, людей и накопления новой, свежей информации. Представителям трёх знаков зодиакальной дюжины этот период сулит начало бедой полосы в судьбе. Как не упустить эти возможности, рассказал популярный российский астролог Павел Глоба.

ОВЕН

Людям, рождённым под этим Созвездием, нужно приготовиться к входящей информации о каких-то событиях, которые сыграют глобальную роль в их жизнях. Астролог Глоба рекомендует им не спешить с принятием решений и хорошенько подумать над новым направлением своего движения вперёд, поскольку оно принесёт успехи в работе и перемены к лучшему на личном фронте.

ДЕВА

В жизни представителей этого знака Зодиака наступает период переговоров и важных встреч. Смело делитесь идеями, и они найдут поддержку, в том числе и финансовую, среди вашего окружения, уверяет астролог. Своей открытостью миру и всему новому, что приходит сейчас в жизнь, Девы покажут пример своим детям, а в результате получат уважение и благодарность с их стороны.

РЫБЫ

Если у рождённых под этим созвездием до сих пор не было плана действий, то пора его составить и сразу же двигаться от пункта к пункту. Для них наступает период «открытых дверей», который, однако, потребует приложить немало усилий для достижения цели. Зато результат превзойдёт все ожидания.