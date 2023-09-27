Федеральная медицинская сеть ищет директоров на зарплаты от 200 до 500 тысяч рублей

Сеть медицинских клиник предоставляет свои услуги в городах Красноярск, Краснодар, Чита, Иркутск, Ростов-на-Дону.

В связи с масштабным развитием федеральная медицинская сеть, объединяющая стоматологические бренды «Дента Люкс», «Альдента», «Дента», медицинские центры «Медлюкс», «Альмед», а также детские медцентры и стоматологии «Медлюксик», «Дентоша», «Дента Люксик», приглашает присоединиться к своей команде коммерческого и генерального директоров, а также директора по развитию и директора по цифровой трансформации и DIGITAL.

Соискателю на должность коммерческого директора необходим опыт работы от 2 лет, умение организовывать дистанционное управление сотрудниками, работающими в разных городах, опыт руководства отделом продаж или маркетинга, навыки ведения переговоров и аналитические способности, а также навыки управления бюджетом коммерческих расходов.

В обязанности генерального директора входит управление сетью медицинских клиник, формирование стратегии развития компании, расчет бизнес-моделей, проведение совещаний с главными врачами сети и проведение Совета Директоров, управление ценообразованием, финансовыми потоками, расходами, инвестициями.

Для позиции директора по цифровой трансформации и DIGITAL необходимо высшее профильное или техническое образование, опыт работы от 5 лет, понимание специфики разработки Битрикс24 и 1С, владение современными IT-инструментами.

Директор по развитию должен знать особенности и специфику регионального рынка сферы услуг, особенно медицинское направление, уметь организовать производство строительных/инженерных работ на объекте и иметь опыт работы менеджером по поиску объектов

В свою очередь, компания предлагает:

— официальное трудоустройство;

— комфортный офис в центре города Красноярск;

— релокационный пакет, в который входит оплата перелета и предоставление корпоративного жилья;

— компенсацию командировочных расходов (перелеты, проживание в хороших отелях);

— помощь в устройстве детей в детский сад или школу;

— личного менеджера для решения повседневных вопросов.

Бонусом станет возможность профессионального и личностного развития, корпоративная программа лечения для соискателя и его семьи во всех клиниках сети, скидки на фитнес-индустрию и индустрию красоты.

Откликнуться на вакансию и узнать подробную информацию можно по ссылке:

https://office.almed-vacancies.ru/