Губернатор Новосибирской области Травников подписал постановление об осеннем призыве-2023

В Новосибирской области начнётся осенний призыв.

Губернатор Андрей Травников подписал постановление о начале осеннего призыва в армию, которое было опубликовано на официальном сайте правительства региона 26 сентября.

По новому постановлению, будет создана призывная комиссия Новосибирской области, а также призывные комиссии в муниципальных районах и городских округах региона.

Главы этих территорий будут оказывать содействие работе призывных комиссий и создавать условия для проведения медицинского освидетельствования. Они предоставят помещения, медикаменты, оборудование, транспорт и привлекут врачей-специалистов, средний медицинский персонал и технических работников.

Осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря. В прошлом году в Новосибирской области призыв начался в ноябре.