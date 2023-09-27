Гурченко при жизни так и не простила этот страшный проступок «солнечного клоуна» Олега Попова

Трагический факт из биографии потрясающей актрисы, причиной которого случайно оказался «солнечный клоун», тщательно скрывался ею от публики до самой смерти.

Столкновение двух восходящих звёзд эстрады и кино эпохи СССР в 70-тых годах прошлого века едва не прервал на взлёте карьеру неповторимой Людмилы Гурченко. Причём столкновение было не фигуральным или творческим, а буквальным и физическим.

На съёмках музыкального фильма «Мама» по сюжету сказки «Волки и семеро козлят», где главную роль мамы-козы исполняла молодая актриса Гурченко, а Олег Попов выступил в роли медведя, часть танцев нужно было исполнить на льду. Актёры, абсолютно не умевшие стоять на коньках, вынуждены были в короткие сроки прямо на съёмочной площадке осваивать навыки фигуристов.

Людмила, панически боявшаяся падений на скользкой поверхности (как оказалось не зря), запретила всем партнёрам резко приближаться к ней. Однако неопытный в фигурном катании Олег Попов, сам того не желая, разогнался слишком сильно и налетел на хрупкую актрису, зацепив своими коньками её ногу выше щиколотки.

Как результат – раздробление голени на 19 мелких осколков, 4 сложнейшие операции за границей, которые длились в течение суток, инвалидность и запрет врачей заниматься актерством.

Несмотря за непреднамеренность действий Попова и принесённые Людмиле искренние извинения и раскаяние, Гурченко не смогла простить партнёра по съёмкам. Она проявила невероятное мужество и вернулась на съёмочную площадку сразу после операций и проложила работу в кинокартине с огромным гипсом на ноге и дикими болями.

Раздробленная нога так и осталась короче здоровой конечности, но Гурченко удавалось до смерти скрывать этот физический недостаток от публики при помощи специальной обуви.