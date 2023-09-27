Хакеры из KillNet шокировали россиян инсайдом о судьбе Евгения Пригожина

Новая версия русских сенсаций об основателе ЧВК «Вагнер», в гибель которого многие не верят до сих, «завирусилась» в сети. На этот раз её авторами стали российские хакеры.

Когда подобные вещи пишут западные СМИ, их цели очевидны – подрыв внутренней ситуации в нашей стране. Как объяснить российское авторство сомнительной сенсации – пока не ясно. И как легко оказалось переполошить российскую общественность. Достаточно вбросить в сеть пост с ярким заголовком «Пригожин жив и переживёт ещё всех наших врагов!» и дело в шляпе.

Так и поступили участники хакерской группировки KillNet (известна своими DDoS-атаками на государственные учреждения и частные компании в нескольких странах, позиционирует себя с февраля 2022 года ярым противником НАТО). Они запустили в сеть «вирусный инсайд», заявив, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин якобы жив.

На фоне едва утихших кривотолков с разными версиями гибели (или её инсценировке) самолета с главными «Музыкантами» подобное заявление оглушило пользователей, как разорвавшаяся бомба. Учитывая, что хакерская группировка KillNet с началом СВО на Украине стала заниматься разоблачениями фейков, многие россияне предположили, что авторы обладают какой-то новой информацией о Пригожине.

Отметим, на данный момент до сих пор нет официального отчета о катастрофе воздушного судна «вагнеровцев», что даёт прекрасную почву для слухов.