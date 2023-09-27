Из Новосибирска в зону СВО отправили ткань для починки бронежилетов

Прочную ткань отправили из Новосибирска в зону СВО для починки бронежилетов.

В зону СВО отправили рулоны кевларовой ткани, весом 2 тонны, для починки бронежилетов бойцов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Кевларовая ткань будет распределена между подразделениями Росгвардии, которые уже находятся в зоне боевых действий. Начальник военно-политического отдела Сибирского округа Росгвардии полковник Яшар Наджаров выразил благодарность мэру Анатолию Локтю за гуманитарную помощь.

Кроме ткани для бронежилетов, чиновники мэрии также планируют передать в подразделения Росгвардии и Вооруженных Сил России тепловые пушки и дизель-генераторы до начала холодов.



Как ранее писал Сиб.фм, из Новосибирской области в зону СВО передали дроны и прицелы.