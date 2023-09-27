Как увеличат пенсии с 1 января 2024 года: заявление Госдумы — кого ждёт повышение пенсий

Законотворцы поделились с россиянами информацией о предстоящем повышении пенсий, запланированных на весь новый год.

Обновлённый проект бюджета Соцфонда РФ в настоящий момент находится на рассмотрении Госдумы. Но уже сейчас депутаты готовы поделиться его подробностями, поскольку уверены в его принятии. Ранее заявленные правительством условия, по которым средняя пенсия должна возрастать как минимум на тысячу рублей каждый год, выполняются в полном объёме и предстоящая в январе 2024 года индексация станет последней с учетом индексов, которые должны обеспечить выполнение этой задачи в рамках переходного периода после повышения пенсионного возраста, сообщило сетевое издание «АиФ».

Комментируя работу по рассмотрению бюджета Соцфонда на будущий год, депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что «с Нового года, с 1 января, а потом с 1 февраля произойдут соответствующие изменения по индексации практически всех видов социальных выплат и пособий». По её словам, в феврале 2024 года выплаты увеличат на годовой процент инфляции, а в апреле выплаты проиндексируют на фактическое значение роста доходов Социального фонда России.

Ранее запланированный размер январской индексаций (5,3 %) был экстренно пересмотрен в сторону увеличения (до 7,5 %) из-за опережающих темпов инфляции в стране. В денежном выражении прибавка к пенсии неработающих пожилых россиян составит 1 600 рублей в месяц или 19 200 в год.