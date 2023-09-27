Когда заменят мобилизованных на контрактников в зоне спецоперации: что говорят в Госдуме

Законотворцы назвали условия для возвращения мобилизованных из зоны действия СВО на Украине.

После шквала массовых запросов к депутатам от семей мобилизованных, которые уже год несут ратный долг в зоне СВО на Украине, в Госдуме наконец-то оценили усталость воюющих россиян: «Военнослужащие, которые участвуют в боевых действиях, критически устали», цитирует издание Ura.ru. депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова. При этом он выразил надежду на скорое решение этой проблемы: «Сейчас, пока идет контрнаступ ВСУ, понятно, что проблему с отпусками и ротациями решать сложно. Но, надеюсь, у руководства Минобороны есть план на осень. Тем более, с их слов, кампания по набору на контрактную службу проходит успешно», надеется депутат.

Весной-2023, по поручению президента РФ Владимира Путина, была налажена система краткосрочных отпусков для участников спецоперации (срок не менее 14 суток не реже одного раза в полгода). Однако, по словам солдатских жён, из-за недостатка длительного отдыха у мужчин ухудшается здоровье, а это влияет на обороноспособность.

Оборонное ведомство страны предложило мобилизованных заменить контрактниками, заверив, что плановая работа по подписанию контрактов с добровольцами ведется в течение всего 2023 года и принесла значительные результаты в виде 200 тысяч боеспособных человек. Кроме того, все призывники осенней призывной кампании 2023 года получат возможность заключить контракт на срок от 1 до 5 лет. Тем, кто уже проходит срочную службу в ярдах РА, будет предложена возможность подписать контракт и продолжить службу на добровольной основе.