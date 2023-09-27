Кому 1 октября 2023 года повысят зарплату по указу президента Владимира Путина

В средине текущей осени заработная плата некоторых категорий россиян вырастет на пять процентов. Соответствующий президентский Указ о повышении окладов уже подписан.

Сотрудников целого ряда российских ведомств обрадовали скорым увеличением окладов в 1,105 раза, то есть на 10,5% (основание — постановление Правительства РФ от 28.06.2023 № 1046): «С 1 октября 2023 года увеличат оклады по воинским должностям и по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и по призыву, а также занятых службой в силовых структурах РФ», пояснил юрист Европейской юридической службы Роман Головицкий.

Также с 1 октября текущего года будут проиндексированы на 5,5% зарплаты работников государственных органов, в том числе не имеющих статуса госслужащих (коменданты, кассиры, заведующие канцелярией, стенографисты, экспедиторы).

Подобная индексация коснется заработных плат российских госслужащих, в том числе президента РФ, председателя правительства РФ, зампредседателя Совета безопасности, руководителей министерств и ведомств, пишет издание NEWS.ru: «В целях обеспечения социальных гарантий постановляю повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», говорится в Указе президента РФ Владимира Путина.