Крутой поворот судьбы пообещали астрологи четырём знакам зодиака в октябре

Российские астрологи назвали предстоящий октябрь 2023 года роковым. Необычное положение планет ближнего Космоса спровоцирует переломные моменты в судьбе всего мира, а также представителей отдельных знаков Зодиакального круга.

Ближайшее полнолуние (ожидается в последние дни уходящего сентября), усиленное квадратурой Венеры и Урана, заложат фундамент для октябрьских перемен. В жизнях четырёх знаков Зодиакальной дюжины эти явления отразятся особенно ярко, уверяет астролог Людмила Митрохина.

ДЕВЫ

Представителей этого знака Зодиака ждут глобальные изменения в профессиональной области во второй месяц осени-2023. Их рвение заметят о высоко оценят в денежном выражении руководители и партнёры, а коммерческие идеи стремительно увенчаются успехом и прибылью, что позволит перейти в новый социальный статус.

ВЕСЫ

Особое внимание рождённым под этим Созвездием стоит уделить личной сфере жизни, где грядут большие перемены в средине осени-2023. Это может быть судьбоносная встреча с новым партнёром, новость о прибавлении в семье или созреет желание вступить в брак.

ВОДОЛЕЙ

Вечно стремящиеся к статусу лидеров, представители этого знака Зодиакального круга получат массу возможностей проявить себя в октябре 2023 года. Нужные знакомства и полезные связи будут выстраиваться словно сами собой.

КОЗЕРОГ

Людям этого знака предстоит в средине осени-2023 решить все свои финансовые проблемы. Полученные немалые деньги позволят закрыть все долги и двигаться дальше без обременения, выбрав более грамотный подход к финансам.