Места для рыбалки в Новосибирской области: где рыбачить в октябре-2023

Осенняя рыбалка – отдельный вид удовольствия для сибирских рыбаков. Многие из них готовы ехать «за моря» в поисках «золотой рыбки», не зная, что щедрый улов гарантирован и в пределах родной Новосибирской области.

В нашем живописном регионе расположено более 450 рек и 500 озёр. Большинство из них – щедро зарыблены. Некоторые рыбные водоёмы (платные и бесплатные) есть и в черте Новосибирска:

· Обское водохранилище: здесь ловят судака, осетра, стерлядь, нельму, муксуна, чира, сига, пелядь, сазана, налима, линя, леща, щуку, язя, плотву, карася, ельца, окуня;

· рыболовный комплекс «Радужный» на ул. Школьная, 1: платная рыбалка на форель и карпа;

· котлован Юго-Западного жилмассива – бесплатная ловля карася, леща, окуня, пескаря, ротана и чебака.

Из областных рыбных мест можно выделить следующие:

- озеро Глухое на Колыванском шоссе, не доезжая до Кудряшей: платная рыбалка на плотву, карася, сазана, окуня и щуку;

- рыболовное хозяйство «Зеркальный карп» в Искитимском районе за Евсино: платная рыбалка на карася и карпа;

- река Чулым: рыбалка на редких осетров, стерлядь, нельму, щуку и окуня;

- зеро Яркуль в Купинском районе богато карасями, карпами, окунями, плотвой, сазанами, судаками, красноперками, подъязками, язем и чебаками;

- озеро Хорошее в Карасукском районе выделяется особо крупными особями разных пород озёрных рыб Сибири.