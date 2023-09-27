Мигранта без трусов заметили у Хилокского рынка в Новосибирске

В Новосибирске обнаженный мигрант напугал жителей Хилокского жилмассива.

В Новосибирске на Хилокском жилмассиве заметили мигранта со спущенными штанами. Об этом написали в паблике «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» во «Вконтакте».

По словам очевидца, мужчина снял штаны и облокотился об стену. Кроме того, вел себя неадекватно. Автор добавил, что мимо него проходили дети и женщины.

«Рядом были дети и женщины. Страшно жить», — добавил он.

Позже появился комментарий, что мужчину доставили в отдел полиции.