Мигранта без трусов заметили у Хилокского рынка в Новосибирске

В Новосибирске обнаженный мигрант напугал жителей Хилокского жилмассива.
В Новосибирске на Хилокском жилмассиве заметили мигранта со спущенными штанами. Об этом написали в паблике «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» во «Вконтакте».
По словам очевидца, мужчина снял штаны и облокотился об стену. Кроме того, вел себя неадекватно. Автор добавил, что мимо него проходили дети и женщины.
«Рядом были дети и женщины. Страшно жить», — добавил он.
Позже появился комментарий, что мужчину доставили в отдел полиции.