На «кольце ада» в Новосибирске рабочие просят 50 рублей за проезд под запрещающими знаками

В Новосибирске рабочие на «кольце ада» за 50 рублей останавливают поток с моста, чтобы пропустить автомобиль через запрещающие знаки по трамвайным путям.

В Новосибирске на площади Труда, которую новосибирцы прозвали «кольцом ада», дорожные рабочие берут 50 рублей с водителей, которые хотят сократить путь. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила очевидица.

По её словам, 27 сентября она ехала на работу на такси по улице Широкой, однако водитель решил нарушить ПДД и поехал по трамвайным путям, чтобы повернуть на мост, не теряя время на разворот на Станиславского (новосибирцам приходится сворачивать с Широкой на Станиславского для разворота на Димитровский мост из-за дорожных работ. — прим.ред.).

Однако, по словам собеседницы, путь водителю перегородил дорожный рабочий с сигнальным флажком. Тогда таксист подъехал ближе и попросил его пропустить.

«Рабочий подошел к водителю и спросил, сильно ли он торопится. Водитель попросил пропустить, в этот момент мужчина в жилетке сказал, что проезд стоит 50 рублей. Таксист ко мне повернулся и попросил меня оплатить, но я отказала, сказав, что не тороплюсь и не нужно нарушать ПДД», — заявила сибирячка.

После этого, по словам женщины, водитель протянул 50 рублей рабочему, который после этого выбежал на дорогу с флажком и остановил движение с моста, чтобы таксист через встречную полосу перестроился в сторону правого берега города.

«Я не представляю, сколько людей таким образом сокращают путь за 50 рублей, останавливая весь поток с моста. Вот еще одна причина пробок на кольце», — подытожила она.



Как ранее писал Сиб.фм, транспортную развязку «Кольцо Ада» проверила прокуратура в Новосибирске.