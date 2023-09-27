На развитие Новосибирска привлекли более 51 млрд рублей в 2023 году

В 2023 году на развитие Новосибирска была направлена рекордная сумма: объём безвозмездных поступлений в бюджет города превысил 51 млрд рублей, что в полтора раза больше привлечённых в прошлом году средств. Тем жёстче мэрия будет требовать от подрядчиков выполнения всех обязательств. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на сессии Совета депутатов города Новосибирска.

«Вопросам развития Новосибирска – третьего города страны – уделяется повышенное внимание. Наш город активно участвует в реализации федеральных и региональных проектов, для этого привлекаются средства бюджетов разных уровней. Объём безвозмездных поступлений в этом году превышает 51 млрд рублей – максимальный за все прошлые годы. Это позволило нам расширить фронт благоустроительных работ в 2023 году. Это и общегородские дороги, развязки и парки, и работы по благоустройству, которых с нетерпением ждали избиратели. Я благодарю депутатов за то, что помогли привлечь в благоустройство города рекордную сумму», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Привлечённые средства в том числе были направлены на ремонт 63 участков городской улично-дорожной сети общей протяженностью 60 км на сумму 3 млрд 333 млн рублей: по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» – 23 объекта (40 км на сумму 1 млрд 896 млн рублей); по региональной программе «Развитие автомобильных дорог» и муниципальной программе – 40 объектов (20 км на сумму 1 млрд 437 млн рублей).

В числе значимых объектов сезона – дороги на дамбе ГЭС и улице Софийской. Это важные транспортные артерии микрорайона ОбьГЭС. Их капитально не ремонтировали более 10 лет. Также ключевые объекты – Советское шоссе и Винаповский мост. Продолжается комплексная реконструкция проспекта Дзержинского, стартовал ремонт единственного выезда из микрорайона Затон.

В городе обновляют тротуары – 108 объектов на общую сумму 200 млн рублей (150 млн рублей – городской и 50 млн рублей – областной бюджеты). Это самый масштабный объём работ за последние годы.

На треть увеличилось финансирование дорог частного сектора, что позволило отремонтировать 78 участков на общую сумму 150 млн рублей (100 млн рублей – городской, 50 млн рублей – областной бюджеты).

Впервые за долгое время в этом году проходит масштабный ремонт мостов и путепроводов. Работы выполняются на десяти объектах. В их числе – мост через реку Иню на Бердском шоссе, Винаповский мост, мост через реку Тулу на ул. Сибиряков-Гвардейцев, путепровод через ул. Фабричную (развязка Димитровского моста), путепровод через железнодорожные пути на ТЭЦ-3 и другие. Продолжается капитальный ремонт Октябрьского моста.

«Находим возможности оснащать городские дорожно-эксплуатационные учреждения новой техникой. По лизинговой схеме закупили 51 единицу специальной техники. 49 уже получили, до конца октября должна прийти оставшаяся партия, – отметил глава Новосибирска. – Ещё один важный фронт работ – ремонт городских теплосетей: за десять лет на их обновление будет направлено около 21 млрд рублей. Пик вложений приходится на 2023 год – инвестиции составляют 3,6 млрд рублей. Общая протяженность подлежащих в этом году ремонту и замене теплосетей – 21 км, почти вдвое больше прошлогодних объёмов. Работы велись не без сбоев. Основные проблемы – это координация действий там, где велось разрытие дорог, особенно магистральных. Тем не менее работы продвигаются, и мы уверены, что весь объём этого года будет выполнен».

Кроме того, в планах 2023 года – благоустройство 220 придомовых территорий (работы завершаются), капремонт в 438 многоквартирных домах.

Вехой в развитии города стало открытие парка «Арена». Ведутся работы и по обновлению городских парков, скверов. В Дзержинском районе обустраивается парк в пойме реки Каменки. В Центральном районе завершается реконструкция сквера «Крылья Сибири». Это не бюджетные деньги – частного инвестора. Приступили к масштабному благоустройству Первомайского сквера.

«К сожалению, не все подрядные организации ответственно подошли к выполнению контрактов, своих обязательств. Есть сегодня серьёзные вопросы к организации, которая занимается ремонтом Октябрьского моста. Также мы столкнулись с трудностями в начале реконструкции Первомайского сквера из-за того, что собственники признанных незаконными торговых объектов долгое время не соглашались сносить временные строения. Мы были вынуждены взять эту работу на себя. Кроме того, нам пытались помешать в реализации проекта по благоустройству территории между цирком и Нарымским сквером. Этот проект был одобрен на голосовании жителями Новосибирска, и мы продолжаем его реализацию, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. – В отношении тех подрядчиков, которые недобросовестно выполняют свои обязательства, мы будем принимать меры, будем делать выводы по результатам работ этого года».

Исключительно важной остаётся работа по созданию новых школьных мест. Всего в этом году планируется открытие четырёх новых школьных зданий на 2 тысячи 874 места. К 1 сентября введены школы № 220 на ул. Заровного, № 54 на ул. Крылова. В декабре планируется завершение строительства здания лицея № 185 на ул. Тургенева и школы № 221 на ул. Забалуева. Кроме того, ведётся реконструкция школы № 57 на ул. Авиастроителей. В ноябре этого года начнётся строительство школы на ул. Кубовой. В рамках национального проекта «Образование» ведётся строительство школы на ул. Спортивной.

В 2023 году в рамках национального проекта «Культура» началась реконструкция музея им. Ю. В. Кондратюка. Здание восстанавливают в соответствии с историческим обликом 1924 года. Строится музыкальная школа в Академгородке.