Не жизнь, а сказка: Тамара Глоба рассказала, какой знак зодиака разбогатеет в октябре

Положение планет ближнего Космоса поможет осенью-2023 некоторым знакам Зодиака стать богаче. Однако и с их стороны для увеличения собственного дохода потребуются определённые усилия.

Гороскопы – вещь упрямая. По статистике их вероятность составляет в среднем 70 % и лишь у самых опытных астролог, как Тамара Глоба, точность предсказанных событий достигает 90 %. На текущую осень эксперт просчитала 12 натальных карт, но лишь для пяти знаков Зодиакальной дюжины этот период станет «золотым».

ОВЕН

Людей, рождённых под этим Созвездием, осенью-2023 ожидает прилив энергии, при условии, что они сами будут бережно относится к своему здоровью. Направить силы астролог рекомендует новые интересные проекты (инвесторы найдутся легко, руководство оценит рвение).

ВЕСЫ

Прибыль представителей этого знака Зодиака зависит от их позитивного настроя. Жизнь этой осенью словно специально будет стараться огорчить их, погружая в пучину депрессии. Но только те, кто устоит и сохранит бодрость духа, получат бонусы от Вселенной в виде денежного дождя.

ВОДОЛЕЙ

Если представители этого Созвездия не струсят перед сложностями первоначального этапа, то любое дело будет спориться в их руках. Вознаграждение в виде новых знакомств, ярких эмоций и поступления финансов из неожиданных источников не заставит себя долго ждать.

СТРЕЛЕЦ

Смело мечтайте этой осенью, рекомендует Тамар Глоба. По её натальным расчётам, любые планы и идеи Стрельцов получат моментальную реализацию и, как следствие, высокую окупаемость.