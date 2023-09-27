Новосибирцы стали чаще прививаться от гриппа – вакцинация набирает обороты

В течение сентября в Новосибирской области наблюдается небольшое увеличение обращений с респираторными заболеваниями в амбулаторно-поликлиническую сеть, случаи гриппа не зарегистрированы. При этом новосибирцы стали активнее прививаться от гриппа, чем в прошлом году.

О прохождении эпидсезона и готовности региональной системы здравоохранения к нему, о темпах заболеваемости гриппом, ОРВИ и кронавирусом, а также об иммунизации населения от сезонных инфекций рассказала в ходе пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

«Сезонные респираторные заболевания происходят ежегодно. Обычно пик приходится на весенне-осенний период. В настоящее время эпидситуация по респираторным и вирусным заболеваниям в регионе стабильная. В течение сентября мы видим небольшое увеличение обращений с респираторными заболеваниями в амбулаторно-поликлиническую сеть, больше это касается детского населения. Грипп не зарегистрирован, по коронавирусу регистрируются единичные случаи в основном с легким течением заболевания», – рассказала Елена Аксенова.

Как напомнила заместитель министра, в поликлиниках региона действует разделение потоков пациентов с признаками и без признаков ОРВИ. В стационарах сохраняется рекомендательный масочный режим, он препятствует распространению заболеваний. Также на уровне стационаров сохраняется усиленный режим по снижению допуска родственников.

В случае заболевания – рекомендуется соблюдать режим, остаться дома и сократить контакты, общее правило для всех – иметь средства индивидуальной защиты при большом скоплении людей.

В настоящее время в Новосибирской области проводится вакцинация от гриппа, активность граждан высокая. Вакцины в наличии во всех государственных медицинских организациях, осуществляющих иммунизацию взрослого и детского населения. «Сейчас вакцинируются активнее, чем в аналогичный период прошлого года. Уже выполнено более 30% плана по вакцинации от гриппа. Пока эпидемиологическая ситуация стабильная, призываю граждан обращаться в пункты вакцинопрофилактики, особенно тем, чья профессия связана с общением с людьми», – отметила она.

На случай развития эпидситуации в регионе разработан план по развертыванию дополнительного коечного фонда в стационарах, по усилению колл-центров, особый акцент – на подключение дополнительных медработников к дистанционному мониторингу, определена маршрутизация ПЦР-тестирования, а также обеспечен неснижаемый запас экспресс-тестов.