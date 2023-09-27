Обвиняемого в убийстве фельдшера в Томской области отправили в СИЗО

В Томской области заключили под стражу мужчин, который жесткого расправился с 61-летней женщиной.

В Томской области заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве фельдшера, которая приехала на вызов к его собутыльнику. Об этом сообщили в Следкоме региона.

По версии следствия, преступление совершил 41-летний житель села Иштан. На него возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство). Сибиряк признал вину и дал признательные показания, которые подтвердил при проверке на месте.

Подозреваемого отправили в СИЗО.

Напомним, обвиняемый, по неизвестным причинам, поджог спирт, который попал на собутыльника. От огня у мужчины обгорели руки. На вызов приехала 61-летняя фельдшер, которую он решил убить.