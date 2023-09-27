Ольгу Бузову рассмешила лекция по высшей математике в НГУ

Ольгу Бузову выгнали с лекции в НГУ из-за громкого смеха.

Певица Ольга Бузова посетила Новосибирский государственный университет, где в рамках своего нового реалити-шоу "Ольга Вузова" искала нового Стива Джобса или Илона Маска.

В последнем выпуске передачи Бузова познакомилась со студентами мехмата и поучаствовала в лекции по высшей математике. Однако, из-за ее громкого смеха, ее выгнали из аудитории. Позже Бузова призналась, что она ничего не поняла из того, что говорил преподаватель.

Затем телеведущая отправилась в Инженерную школу факультета математики, где ей предложили подвергнуться тестированию мозговой активности на специальном устройстве. Она пошутила, что, наверное, ее пригласили на проект, чтобы узнать, есть ли у нее мозговые волны в принципе. Тестирование прошло успешно, и аппарат показал, что у Бузовой нет проблем с концентрацией внимания.

Реалити-шоу "Ольга Вузова" представляет собой серию выпусков, в которых Бузова посещает различные технические вузы по всей стране, знакомится с процессом обучения и рассказывает о преимуществах учебных заведений.