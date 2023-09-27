Подруги погибшей в Турции фем-активистки из Новосибирска запустили хэштег в её честь

Подруги погибшей в Стамбуле Анастасии Емельяненко рассказали полную историю её знакомства и жизни с женихом-убийцей.

В Турции найдена мертвой российская фем-активистка Анастасия Емельянова, уроженка Новосибирска. Подруги не могли связаться с ней несколько дней. В итоге её жених, уроженец Сирии Низар, признался в убийстве Анастасии. Подробную историю их совместной жизни рассказали в издании "Коса".

Весной 2023 года Анастасия познакомилась с молодым сирийским парнем по имени Низар через Tinder. Анастасия была счастлива в отношениях с Низаром, как она сама неоднократно писала в соцсетях.

Они собирались пожениться, но их планы оказались нарушены из-за проблем с ВНЖ у Анастасии. В итоге она отправилась в Армению, чтобы получить визу. В пути к ней приставал пассажир на автобусе. Низар опоздал на встречу и сетовал «что не смог побить того мужика». Однако они были рады быть вместе после этого путешествия.

Даже после приезда в Эрзурум им не удалось снять квартиру вместе, и Анастасия решила снять одну для себя, а Низар нашел отдельное жилье. Однако они все же намеревались жить вместе у Анастасии.

В четверг, 21 сентября, подруги осознали, что Анастасия исчезла и перестала поддерживать контакт с ними. Они обратились к маме Анастасии, которая сообщила, что также не может связаться с дочерью. В процессе исследования социальных сетей, они обнаружили аккаунт Низара и обратились к нему и его знакомым за информацией. В ночь со среды на четверг кто-то звонил с аккаунта Низара на аккаунт одной из подруг Анастасии в соцсети.

Выяснилось, что Низар никогда не упоминал о Анастасии и не публиковал фотографии с ней. Он также не отвечал на сообщения и звонки. Подруги обратились в полицию, но им сказали, что поскольку Анастасия является иностранкой, ее не смогут искать в их базе данных. Консульство также не оказало помощи, требуя заявления от матери Анастасии о пропаже.

В итоге, после многочасовых визитов в полицию, им удалось доказать, что Анастасия находится в Эрзуруме и потребовать отправить полицейского в ее квартиру. Внезапно, полицейский передал им сообщение через мобильный переводчик о том, что Анастасия умерла три дня назад.

По словам Юлии, в полиции сообщили, что сотрудники консульства также уже знали эту историю, причем в тот момент, когда они впервые обратились за помощью — но по каким-то причинам не сообщили им.

В СМИ Турции говорится, что Анастасия поссорилась с Низаром и он «порезал ей ногу осколком стекла», а через несколько часов обратился за помощью. За это время девушка умерла от кровопотери.

Подруги погибшей хотят освещения её истории в теме проблемы домашнего насилия, а также публикуют в соцсетях с хэштегом #AnastasiiaEmelianova, чтобы привлечь внимание турецких СМИ и правоохранительных органов.