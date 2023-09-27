Россиянин на концерте SHAMAN`a спел лучше самого SHAMAN`a

Ярославец отличился на концерте певца SHAMAN`a.

Вчера, 26 сентября, в Ярославле состоялся концерт известного исполнителя SHAMANa. После энергичного выступления на сцене, певец решил спуститься к своим поклонникам в зал. И вот, один из ярославцев не упустил возможность проявить свой талант и исполнил песню "Улетай на крылья ветра".

Аплодисменты заполнили весь зал, и SHAMAN не мог не отметить этот момент.

- Весь зал аплодирует! Спасибо большое, — прокомментировал певец.

И действительно, парень исполнил песню замечательно. Некоторые зрители не могли не отметить, что он даже превзошел самого исполнителя.

- Приходите на концерты, может быть и вам повезет с голосом, — поделилась своим мнением Елена Фекотистова. — Девушки также выступили отлично, и в целом весь зал радовал своими певческими способностями.