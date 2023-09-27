Срочно к врачу: симптомы нового штамма коронавируса «пирола», которые нельзя игнорировать

Различить симптомы нового штамма ковида и ОРВИ способны лишь специальные тесты. Российские медики перечислили опасные симптомы «Пиролы», с которыми нужно срочно обращаться в больницу.

Новый мутировавший штамм коронавируса «пирола» отличается от собратьев высокой степенью заразности с тяжелыми осложнениями, разрушающими иммунный щит человека. Симптомы, особенно первые, очень сложно отличить от ОРВИ или гриппа: « на начальном этапе у зараженного появляется температура, слабость, заложенность носа, кашель. А позднее может пропасть аппетит, появиться диарея, тошнота и даже рвота. Как и в случае с другими штаммами COVID-19, может исчезнуть обоняние», пояснила профессор, медицинский директор группы компаний «Медскан» Светлана Каневская.

По словам другого эксперта, вирусолога, главного научного сотрудника Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессора Анатолия Альтштейна, существует угроза так называемого лонг-ковида (продолжительное состояние сильного упадка сил в сочетании с постоянными скачками температуры тела). В подобных случаях медики рекомендуют не заниматься самолечением, а обращаться к врачу для получения квалифицированной помощи.

Отметим, что в России новый штамм «Пирола» пока не зарегистрирован, но иммунологи советуют уже сейчас вакцинироваться особенно россиянам старшего возраста, людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.