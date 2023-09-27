В Госдуме РФ дали советы россиянам перед осенним призывом-2023

Законотворцы призывают осенних новобранцев быть готовыми стойко переносить тяготы и лишения военной службы, согласно Уставу, и оторваться от маминой юбки.

В преддверие осеннего призыва в России, который стартует уже 1 октября 2023 года и продлиться до Нового года, депутаты Госдумы обратились к молодым россиянам. По единодушному мнению законотворцев, призывникам следует не опасаться похода в военкомат, если они получили повестку, и не нарушать закон: «Молодым людям нужно учиться быть самостоятельными и постепенно «уходить из-под маминой юбки». Нужно готовиться к распорядку дня в армии, переносить все тяготы и лишения, потому что прохождение воинской службы связано с трудностями», заверил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с изданием Лента.ру.

Упреждая тревогу со стороны матерей призывников и упрёки в том, что дети депутатов защищены, чиновник рассказал о собственном сыне, который, по его словам, является офицером и в настоящее время выполняет задачи, связанные с риском для жизни по защите национальных интересов нашей страны.

Отметим, что в планах Минобороны набрать осенью не менее 147 тысяч новобранцев. Именно таким результатом завершился предыдущий весенний призыв-2023 (самый большой показатель за последние годы).