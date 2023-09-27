В Минобороны официально высказались о сроках завершения СВО

Планы Минобороны рассчитаны до 2025 года, но станет ли этот период финалом СВО, покажет только ситуация в зоне действия СВО на Украине.

В минувший вторник, 26 сентября 2023 года коллегиальный разговор высоких военных чинов страны начался с текущей обстановки в зоне действия СВО. По информации, прозвучавшей из уст главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу, потери противника растут очень быстро, техника и летальное вооружение не влечет никаких успешных действий ВСУ в зоне боевого соприкосновения, поэтому Украина, по сути, обречена на самоуничтожение.

В это же самое время, российская армия, не теряя времени, продолжают совершенствовать тактические и стратегические навыки ведения боев, получают современные разработки различного рода вооружений и дают серьезный отпор противнику на всех участках фронта, отметил руководитель оборонного ведомства. По его словам, последовательная реализация мероприятий и планов деятельности позволит достичь намеченных целей до 2025 года.

Однако многие российские эксперты и аналитики полагают, что Шойгу назвал лишь вероятный срок окончания специальной военной операции на Украине и его слова можно толковать двояко.