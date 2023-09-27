В Новосибирске 70-летнему водителю увеличили срок за смерть матери и 2 детей после ДТП

В Новосибирском областном суде пересмотрели дело пенсионера, устроившего смертельное ДТП в Искитиме – срок наказания мужчине увеличили почти в два раза.

Смертельное ДТП на улице Юбилейной в Искитиме, в которое попали 37-летняя мама и две её дочки, произошло 9 ноября 2022 года. 70-летний пенсионер Honda CR-V Н. Алексеев наехал на пешеходов прямо на «зебре».

2-летняя девочка погибла почти сразу, а за жизнь матери и 4-летнего ребёнка боролись искитимские врачи, но их тоже спасти не удалось.

Эта трагедия вызвала широкий общественный резонанс, отец девочек Евгений Берсенев требовал для пенсионера самого сурового наказания. Но Искитимский районный суд принял во внимание полное раскаяние водителя-пенсионера и его попытки помочь семье. В результате Н. Алексеева приговорили к 2 годам колонии-поселения.

Однако адвокаты отца девочек добились пересмотра дела в апелляционной инстанции – заседание состоялось сегодня, 27 сентября.

«А.Н. Алексееву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении»,

- сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.