В Новосибирске арестовали мужчину, который держал в заложниках беременную сожительницу

В Новосибирске мужчина избил свою сожительницу и пристегнул её собачим ошейником.

В Новосибирске арестовали 31-летнего Романа Губина, который подозревается в избиении беременной девушки в своём доме. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, 20 сентября Роман находился под наркотиками и лишил свободы свою гражданскую супругу — он её удерживал в доме и в гараже, нанося удары с помощью топора и лопаты.

Полицию вызвал прохожий, который услышал женские крики.

После задержания на него возбудили уголовное дело по п.п. «в, е» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, совершенное с применением насилия, опасного для жизни, в отношении женщины заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности), ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Губина отправили в СИЗО на два месяца

На кадрах, опубликованных Следственным комитетом, Губин признается, что избивал пленницу разными предметами, в том числе и тапком, а в гараже он её пристегнул собачим ошейником. Ранее корреспонденту Сиб.фм местные жители рассказывали, что Роман держал её на цепи.

Напомним, местные жители рассказали о Романе, который держал в заложниках свою гражданскую жену.