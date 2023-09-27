В Новосибирске директоры двух детсадов получают больше 100 тысяч рублей

В Новосибирске составили рейтинг зарплат директоров детсадов.

В детских садах Новосибирска средняя зарплата воспитателя по данным сервиса ГородРабот.ру составляет 25,8 тысячи рублей. При этом воспитатели получают значительно больше средней заработной платы в регионе. Издание Atas.info выяснило, у директоров каких садиков наибольшая зарплата, и сколько именно они получают за управление детсадом.

Возглавляет список заведующий комбинированного детского сада № 59 под названием "Золотой петушок". Его месячная зарплата составляет 101,691 тысячи рублей, что является абсолютным рекордом среди руководителей муниципальных дошкольных учреждений города. Детский сад находится на Красном проспекте в Заельцовском районе, недалеко от станции метро "Гагаринская".

Вторую строчку занимает заведующий детским садом № 346 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников. Его месячная зарплата составляет 101,141 тысячи рублей. Детский сад располагается на улице Урманова в Кировском районе. Рейтинг этого заведения на платформе Фламп составляет 4,2.

На третьей строчке находится заведующий комбинированным детским садом № 411 под названием "Пингвин". Его зарплата составляет 96,118 тысяч рублей в месяц. Детский сад также расположен в Кировском районе на улице Зорге. Рейтинг заведения на Флампе составляет 4,8.

Детский сад № 262, расположенный на улице Авиастроителей в Дзержинском районе, занимает четвертое место в рейтинге. Руководитель этого детского сада получает 92,925 тысячи рублей в месяц. В 2017 году воспитательное учреждение было признано одним из "100 Лучших дошкольных образовательных учреждений Российской Федерации".

Замыкает топ-5 заведующий детским садом № 165 на улице Барьерной в Советском районе с зарплатой в 90,566 тысячи рублей в месяц. На платформе Фламп о детском саде есть всего два отзыва, оценка составляет 2 балла.

В то же время средняя зарплата руководителя детсада по региону — от 50 до 60 тысяч рублей, а самая низкая з/п за 2022 год — у директора детсада № 335 на улице Дачная — 40,7 тысячи рублей.