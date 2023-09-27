В Новосибирске назначили дату довыборов в Горсовет

В Горсовет Новосибирска доберут двух недостающих депутатов.

В Горсовете Новосибирска утверждена дата довыборов в 40-м округе Октябрьского района и 49-м округе Центрального. Её определили на 28-й сессии Совета депутатов города. Голосование состоится 17 декабря.

Основанием для довыборов послужило досрочное прекращение полномочий депутатов Сергея Бoйко* (признан иноагентом) и Хельги Пироговой. Бюджет на текущий год уже учел расходы на проведение выборов, поэтому не потребуется дополнительных средств.

Одним из аргументов, которые звучали в пользу предложенной даты, является возможность новоизбранным депутатам принять участие в работе над бюджетом на 2024 год и включиться в деятельность на своих территориях.

Напомним, Сергея Бoйко* и Хельгу Пирогову лишили депутатских полномочий 28 июня.

*Сергей Бoйко 31 марта 2023 года по распоряжению Минюста России внесён в реестр иностранных агентов.