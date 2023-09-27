В Новосибирске назвали даты начала и окончания школьных каникул

В школах Новосибирска составили график осенних каникул в 2023 году.

Осенние каникулы в школах Новосибирска в 2023 году начнутся 30 октября и закончатся 5 ноября, сообщила мама одного из школьников. Эти даты соответствуют рекомендациям Министерства просвещения и будут действовать в большинстве школ России и Новосибирской области. Однако некоторые учебные учреждения имеют право самостоятельно устанавливать даты каникул в соответствии с их учебным планом.

Для детей, обучающихся по триместрам, предусмотрены две недели отдыха: с 9 по 15 октября и с 20 по 26 ноября.

В 2022 году школы в Новосибирске запланировали осенние каникулы на период с 1 по 7 ноября. Однако некоторые школы начали каникулы немного раньше, 29 октября.

Родителям рекомендуется проверить графики каникул в своих школах, чтобы получить точную информацию о датах отдыха.