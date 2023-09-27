В Новосибирске приставы арестовали имущество завода на 100 млн рублей

В Новосибирске судебные приставы арестовали имущество завода.

В Новосибирске судебные приставы арестовали имущество завода по производству алюминиевых фасадов на 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП .

По данным ведомства, компания подала иск на организацию, требуя взыскать у нее 100 миллионов 810 тысяч рублей, наложив арест на имущество и на денежные средства, находящие на расчетных счетах в кредитных организациях, принадлежащих ответчику.

Суд удовлетворил требования и предъявил исполнительный лист.

Судебные приставы арестовали почти 40 позиций имущества завода, но все оставили на производстве с правом пользования, чтобы не допустить приостановления деятельности организации. Решение суда определит судьбу арестованного имущества: либо будет мировое соглашение между сторонами, либо реализация имущества в счет погашения долга.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске органы опеки с приставами вернули матери четырёхлетнего сына.