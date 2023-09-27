В Новосибирске профессор получила премию 5 тысяч евро за научные достижения

Премию в размере пяти тысяч евро за научные достижения получила профессор из Новосибирска.

26 сентября в Татарстане новосибирской учёной Елене Багрянской вручили пять тысяч евро за научные достижения. Она стала лауреатом международной премии имени Е.К. Завойского. Об этом сообщили в пресс-службе республики.

Директора Новосибирского института органической химии СО РАН, заведующую отделом физической органической химии и лабораторией магнитной радиоспектроскопии института наградили за достижения в области применения передовых методов ЭПР для изучения молекулярных макросистем, содержащих электронные спины.

Лауреат ежегодной премии получает медаль, диплом и пять тысяч евро. В международном научном журнале опубликуют лекцию лауреата.

Напомним, что в Новосибирске судебные приставы арестовали имущество завода по производству алюминиевых фасадов на 100 миллионов рублей.