В Новосибирской области отремонтируют дорогу до горнолыжных комплексов, протяженностью около 20 километров.

В Новосибирской области четыре участка трассы «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Длина участков составляет около 20 километров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Данная дорога является популярным маршрутом в зимний период. По ней можно добраться нескольких горнолыжных комплексов, таких как Горный, Юрманка, Пихтовый гребень, а также до кузбасского поселка Шерегеш. Состояние дороги признали неудовлетворительным из-за уровня изношенности покрытия.



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