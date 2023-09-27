В России стартовала Неделя ответственного отношения к сердцу

В России с 25 сентября по 1 октября проводится Неделя ответственного отношения к здоровью сердца. Акция была объявлена Министерством здравоохранения РФ в связи со Всемирным днем сердца, который ежегодно отмечается 29 сентября.

В современном мире, который насыщен стрессом и скоростью, соблюдение принципов ЗОЖ становится все более актуальным и необходимым.

Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска напоминает, что существует ряд универсальных рекомендаций, которые окажут благоприятное влияние не только на сердце, но и на общее самочувствие в целом:

Первым шагом является правильное питание. Врачи настоятельно рекомендуют придерживаться рациона с соблюдением баланса витаминов, минералов и микроэлементов. Так человек получает достаточно энергии и поддерживает иммунитет.

Физическая активность — второй важный компонент здорового образа жизни. Регулярные тренировки держат мышцы и суставы в тонусе, улучшают кровообращение и укрепляют сердечно-сосудистую систему. Главное — найти вид спорта, который приносит радость, ведь только так можно сделать спорт частью повседневной жизни.

Помимо этого, необходимо уделять внимание своему психическому здоровью и высыпаться. Стресс и негативные эмоции могут иметь серьезное воздействие на общее состояние организма. Поэтому важно научиться расслабляться, практиковать медитацию, находить время для отдыха и хобби.

Не стоит забывать про регулярные медицинские осмотры и консультации врачей, которые необходимы для своевременного выявления и профилактики заболеваний. Грамотное отношение к здоровью — это инвестиция в качество жизни.