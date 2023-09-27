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общество

Военный из Новосибирска заявил о просроченных подарках от Бузовой

Фото: Ольга Бузова / ВК

Мобилизованный из Новосибирска рассказал, что Ольга Бузова подарила им просроченные конфеты.

Военный из Новосибирска Игорь заявил, что певица Ольга Бузова подарила им просроченные подарки. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Мужчина рассказал, что во время лечения в одном из госпиталей в Луганске к ним с концертом должна была приехать Ольга Бузова, чтобы выступить перед военными и выразить им поддержку. Однако никакого мероприятия так и не состоялось.

Его его словам, Бузова просто сфотографировалась с медиками и уехала. Бойцы застать её не успели. В подарок им она оставила три коробки шоколадок, но они были просроченные.

«Мы, конечно, удивились такой поддержке. Как говорится, и на том спасибо», — делится своим мнением боец.

Напомним, Ольгу Бузову выгнали с лекции в НГУ из-за громкого смеха.

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Дамир Трубников

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