Военный из Новосибирска заявил о просроченных подарках от Бузовой

Мобилизованный из Новосибирска рассказал, что Ольга Бузова подарила им просроченные конфеты.

Военный из Новосибирска Игорь заявил, что певица Ольга Бузова подарила им просроченные подарки. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Мужчина рассказал, что во время лечения в одном из госпиталей в Луганске к ним с концертом должна была приехать Ольга Бузова, чтобы выступить перед военными и выразить им поддержку. Однако никакого мероприятия так и не состоялось.

Его его словам, Бузова просто сфотографировалась с медиками и уехала. Бойцы застать её не успели. В подарок им она оставила три коробки шоколадок, но они были просроченные.

«Мы, конечно, удивились такой поддержке. Как говорится, и на том спасибо», — делится своим мнением боец.



Напомним, Ольгу Бузову выгнали с лекции в НГУ из-за громкого смеха.