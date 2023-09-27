Замгенпрокурора Демешин провел личный прием граждан в Новосибирской области

Замгенпрокурора Демешин в Новосибирской области принял 15 граждан.

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин провел личный прием жителей Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Личный прием проходил в Искитиме совместно с прокурором области Александром Бучманом, министром здравоохранения Хальзовым, прокурорами, а также с представителями власти.

На прием к Демешину обратились жители Искитима, Бердска, Черепанова, рабочего поселка Линево, а также Маслянинского и Искитимского районов Новосибирской области.

В ходе обращений граждан были рассмотрены различные проблемы, такие как отсутствие учебников в образовательных учреждениях, нарушение требований об антитеррористической защищенности зданий детских садов, необеспеченность территории многоквартирных домов детскими игровыми площадками, отсутствие освещения на некоторых участках автомобильных дорог, ненадлежащее состояние их покрытия, а также оказание некачественных коммунальных услуг управляющими организациями.

Один из жителей Черепановского района обратился с просьбой дать правовую оценку в связи с необеспечением его жилым помещением. Мать несовершеннолетнего ребенка-инвалида, страдающего сахарным диабетом, рассказала о проблемах с получением для своего сына системы мониторинга уровня сахара в крови.

Всего на прием обратилось 15 граждан. По каждому обращению Дмитрий Демешин дал поручения прокурору области организовать проверочные мероприятия, направленные на восстановление нарушенных прав. Ход и результаты проверок по каждому обращению будут находиться на личном контроле заместителя Генерального прокурора России.