По расчётам оборонного ведомства нашей страны, цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты не ранее 2025 года.

На недавнем заседании коллегии Министерства обороны РФ глава ведомства обсуждал с экспертами планы по наращиванию боевой мощи Российской армии, в которые входят, в том числе, поставки современного вооружения и совершенствование подготовки войск с учетом уже накопленного опыта специальной военной операции: «Последовательная реализация мероприятий, планов деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей», уверенно заявил Сергей Шойгу.

Но означает ли это завершение кампании?! Некоторые засомневались в трактовке слов министра: «Сегодня на коллегии просто была допущена формулировка, которая давала повод трактовать всё двусмысленно. А про завершение СВО никто ничего точно сказать не может, в том числе и Сергей Кужугетович», пишет издание Brief со ссылкой на инсайдеров, близких к Минобороны.

Кроме прочего Шойгу отметил, что действия киевского режима и его покровителей, по сути, обрекают Украину на самоуничтожение, а украинское военное командование продолжает посылать на бессмысленные «мясные штурмы» своих солдат. На этом фоне Вашингтон и его партнеры по-прежнему забрасывают Украину вооружением, заставляя ВСУ вести боевые действия.