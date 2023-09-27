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политика

Ждём 2025: Шойгу обмолвился о сроках завершения спецоперации

Pixabay.com

По расчётам оборонного ведомства нашей страны, цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты не ранее 2025 года.

На недавнем заседании коллегии Министерства обороны РФ глава ведомства обсуждал с экспертами планы по наращиванию боевой мощи Российской армии, в которые входят, в том числе, поставки современного вооружения и совершенствование подготовки войск с учетом уже накопленного опыта специальной военной операции: «Последовательная реализация мероприятий, планов деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей», уверенно заявил Сергей Шойгу.

Но означает ли это завершение кампании?! Некоторые засомневались в трактовке слов министра: «Сегодня на коллегии просто была допущена формулировка, которая давала повод трактовать всё двусмысленно. А про завершение СВО никто ничего точно сказать не может, в том числе и Сергей Кужугетович», пишет издание Brief со ссылкой на инсайдеров, близких к Минобороны.

Кроме прочего Шойгу отметил, что действия киевского режима и его покровителей, по сути, обрекают Украину на самоуничтожение, а украинское военное командование продолжает посылать на бессмысленные «мясные штурмы» своих солдат. На этом фоне Вашингтон и его партнеры по-прежнему забрасывают Украину вооружением, заставляя ВСУ вести боевые действия.

#Новосибирск
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Оксана Чешенок
журналист

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