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общество проиcшествия

Житель Новосибирска выстрелил из пистолета в глаз мужчине

Фото: Прокуратура НСО

Жителя Новосибирска отправили в колонию на 6 лет за обезображивание лица потерпевшего.

В Новосибирске приговорили мужчину к 6 годам, который выстрелил в глаз потерпевшему из травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, 27 июля 2022 года на улице Спортивная виновный произвел выстрел из травматического пистолета в область левого глаза потерпевшего. В результате ранения у мужчины произошла деформация естественного вида лица, что неизгладимо обезобразило его внешность.

После инцидента на стрелка возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Ленинский районный суд назначил ему 6 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Как ранее писал Сиб.фм, житель Новосибирска открыл стрельбу и ранил мужчину в грудь.

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Дамир Трубников

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