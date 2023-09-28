3 причины отказаться от использования VPN-сервисов

Виртуальные частные сети (VPN) с недавнего времени стали неотъемлемой частью жизни пользователей смартфонов. Однако всё большее количество россиян отказывается от них.

Все знают, что при VPN-соединении снаружи трафик зашифрован, и никто не знает, что делает пользователь. Но мало кто задумывается, что компания, которая предоставляет это соединение, в курсе всех процессов, происходящих в телефоне – отсюда и вытекают основные угрозы, единодушно заявляют российские эксперты в области цифровых технологий: «Подводных камней при использовании VPN-серверы много, но три из них стоит выделить особо», пояснил основатель Human Interface, эксперт в сфере цифровых технологий Сергей Ульященков.

1. Потеря скорости соединения: передача данных через VPN-серверы требует дополнительного времени на шифрование и дешифрование информации (если вам необходима быстрая скорость, к примеру, по работе, такая потеря может стать глобальной).

2. Доверие к VPN-провайдеру: стороннему VPN-провайдеру сложно доверить защиту своих данных. Некоторые из них хранят логи об активности пользователей или могут иметь доступ к вашей личной информации, что значительно нарушает конфиденциальность.

3. Законодательные ограничения: в некоторых странах использование VPN запрещено или ограничено (правительство может запретить использование VPN для защиты от обхода цензуры или мониторинга интернет-активности граждан). Если нарушить законодательство страны, то можно столкнуться с правовыми последствиями.

Российские эксперты рекомендуют тщательно оценить все плюсы и минусы перед использованием VPN, чтобы принять решение, насколько это подходит для вас и вашей онлайн-активности.