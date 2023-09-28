Анатолий Локоть проконтролировал строительство школы №57 в Дзержинском районе

Школа №57 на улице Авиастроителей, 16 сейчас находится в активной фазе строительства. 26 сентября состоялось выездное совещание, в ходе которого мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал план выполнения работ на объекте и обсудил с подрядчиком сроки сдачи.

«215 тысяч учеников учатся сейчас в новосибирских школах и, конечно, проблема со строительством новых школ – это крайне актуальный вопрос. У нас большие планы, идет напряженная работа. Две школы мы ввели в этом году. И вот эта, пятьдесят седьмая школа, она в планах запуска следующего года. Контракт подписан на два года. Окончание строительства планировалось в декабре следующего года, но только что мы провели очередное совещание с подрядчиком и договорились, что он постарается к 1 сентября следующего года все-таки школу отстроить. Чтобы запустить ее, чтобы учебный процесс начался именно 1 сентября.», — отметил Анатолий Евгеньевич.

Все проектные решения согласованы, строительство по новому проекту идет уже в течении 3 месяцев. Работа проходит в соответствии с графиком, по некоторым пунктам даже прослеживается перевыполнение плана.

План состоит из двух основных частей: стройка и отделка. В данный момент работа ведется в рамках одного контракта, на который выделено порядка 750 миллионов рублей. Возведение «коробки» – самого здания без внешней и внутренней отделки – планируется закончить уже в начале 2024 года. Второй этап – отделка и благоустройство территории, еще не разыгран, но подрядчиков будут выбирать уже в октябре. Всего, по словам Анатолия Евгеньевича, на строительство школы выделено 1,5 миллиарда рублей.

По плану в школе смогут обучаться более, чем 800 человек в одну смену. Удобное расположение, облагороженная территория и полное соответствие нормам СНиП. На первом из четырех этажей предусмотрены гардероб, столовая, учебные кабинеты, тренажерный зал и медпункт. На втором этаже – актовый зал, учебные кабинеты, санузлы. На третьем этаже будут размещаться библиотека, музей, рекреации. На четвертом – административные кабинеты, студии телевидения и звукозаписи. Начальная школа будет располагаться изолированно на первом, втором и третьем этажах здания. По проекту школа будет оснащена лифтами, в том числе для маломобильных людей.

Стоит подчеркнуть, что данная школа с историей, но уже почти 5 лет назад, здесь был остановлен учебный процесс, потому что в старом здании вести уроки было нельзя из-за его аварийности.

«Я помню, как приезжал сюда, и было принято непростое решение, здание было почти в аварийном состоянии. Конечно, напряженная очень ситуация сложилась с учениками. И родители задавали вопросы постоянно, обращались ко мне, когда будет новое здание построено, и наконец-то, при поддержке Правительства Новосибирской области решение состоялось. Финансирование получено, разработан проект, и сейчас успешно реализуется. На мой взгляд, проект идет хорошо. И по срокам, и по культуре производства видно. Одним словом, строительная организация здесь высокого уровня, поэтому я не сомневаюсь, что свои обещания подрядчик выполнит», — добавил градоначальник.

Отметим, что в Новосибирске к 1 сентября введены школы № 220 на ул. Заровного, № 54 на ул. Крылова. Сейчас школу на 975 человек возводят и на улице Тургенева, 84 – прежнее здание лицея №185 снесли, поскольку оно не подлежало реконструкции по техническим причинам. Рассчитано образовательное учреждение было на 525 мест, училось более 1000 учеников. На время проведения работ учащиеся лицея №185 распределены по двум школам Октябрьского района – №202 и №16. По уникальному проекту строят четерехэтажное здание школы № 221 на ул. Забалуева в Ленинском районе. В ноябре этого года начнут возводить школу на ул. Кубовой. В рамках национального проекта «Образование» ведётся строительство школы на ул. Спортивной.