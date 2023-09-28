Черногория экстрадировала в Россию педофила из Новосибирска

Обвиняемого в изнасиловании 14-летней девочки в Новосибирске экстрадировали из Черногории.

Из Черногории экстрадировали мужчину, который обвиняется в изнасиловании 14-летней девочки в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

По предварительным данным ведомства, Игорь Ф. неоднократно в 2021 году насиловал девочку, а также избивал. После преступлений он скрылся от следствия за границей. Он был объявлен в международный розыск.

В марте 2023 его задержали черногорские полицейские. Правоохранители передали подозреваемого сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в Москву.



Напомним, житель Новосибирска, домогавшийся ребёнка в подъезде, отправлен в СИЗО.