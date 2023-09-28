Депутаты Новосибирска утвердили дату довыборов в Горсовет

Дату выборов на двух округах, оставшихся без депутатов, назначили на сессии Совета депутатов города Новосибирска, которая прошла в минувшую среду. Также депутаты проконтролировали разворот отопительной системы в городе.

Выборы в горсовет на округах №40 Октябрьского района и №49 Центрального района пройдут 17 декабря 2023 года.

В интересах жителей

Напомним, депутаты на этих округах были лишены мандатов 27 июня 2023 года решением 27-ой сессии Совета депутатов города Новосибирска. Формальным основанием послужило то, что народные избранники в назначенные сроки не предоставили в администрацию губернатора Новосибирской области декларации о финансовой деятельности. Как выяснила почерковедческая экспертиза, подписи в документах были выполнены не депутатами, а другим лицом.

Реалии же таковы, что депутат по округу №40 Хельга Пирогова отсутствует в стране с августа 2022 года. Депутат по округу №49 Сергей Бoйко (внесен в реестр иностранных агентов по решению Минюста от 31 марта 2023 года) находится за границей уже более двух лет.

Сейчас депутатские полномочия на этих округах распределены между депутатами с соседних округов. Так, с избирателями на округе №40 работает Андрей Любавский (округ № 43, КПРФ). Заботу о жителях округа №49 взял на себя Сергей Бондаренко (округ № 50, «Единая Россия»).

«Депутаты проводят прием граждан, реагируют на письма и жалобы, но нагрузка на них увеличилась в два раза. Какую-то часть обязанностей уехавших депутатов взяли на себя их помощники. Однако далеко не везде и не во всем помощники могут представлять интересы граждан. Все-таки, интересы людей должен лоббировать избранный ими человек. Иначе получается подмена понятий. Ведь депутатство — это международная форма представительства интересов людей во власти. Поэтому обязательно должны быть выборы, — говорит председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев. — Обращений с этих территорий очень много. Проблемы никто не отменял. У каждого округа они свои. Жизнь идет. Люди приходят со своим просьбами, жалобами. Все эти вопросы нужно решать».

Дату выборов спешили назначить как можно раньше, чтобы вновь избранные депутаты имели возможность принять участие в работе над бюджетом города. Депутат Светлана Каверзина предлагала организовать выборы 3 декабря. Однако, как объяснила начальник управления горсовета по правовым вопросам Ольга Кондратенко, в соответствии с законом приемлемыми датами являются 17 и 24 декабря.

«В соответствии с законом Новосибирской области решение о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования должно быть принято не ранее, чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. В связи с вышеизложенным предлагается назначить дополнительные выборы депутатов Совета депутатов седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 40 и № 49 на 17 декабря 2023 года», — сообщил председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Игорь Атякшев.

Большинство присутствующих проголосовали за 17 декабря. Выборы пройдут в воскресенье и продлятся один день.

Имена кандидатов пока неизвестны. Нужно, чтобы прошли все процедуры оформления документов. Дмитрий Асанцев выразил уверенность, что без депутатов округа никак не останутся.

Беспрецедентный объем ремонта

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин рассказал, как идет разворот системы отопления в городе: «Работа ведется в штатном режиме. В приоритете, как всегда, социальные объекты: школы, детские сады, больницы, поликлиники. Затем подключаем жилые дома».

По словам Игоря Кудина, в этом году в мегаполисе выполнили беспрецедентный объем ремонта теплосетей и других объектов теплоэнергетического хозяйства. В систему инвестировали больше 5 млрд рублей. На эти деньги отремонтировали 31 объект.

Это стало возможным благодаря переходу Новосибирска на метод «альтернативной котельной» в тарифообразовании. В общей сложности, проект предусматривает 15 миллиардов инвестиций и полное обновление тепловых сетей, в настоящее время изношенных на 70 процентов.

Еще 15 объектов реконструировали в рамках концессионного соглашения, заключенного между мэрией Новосибирска и компанией СГК в феврале 2023 года. Планируемые вложения СГК по концессии составляют 4877 млн руб. На эти деньги заменят 7500 метров магистральных тепловых сетей, 19000 метров внутриквартальных сетей и модернизируют около 80 ЦТП. Концессия продлится до 2032 года.

«Мы надеемся, что в предстоящем отопительном сезоне будет меньше порывов и других аварий. Собственно, это и есть цель перехода на метод альткотельной. Деньги адресно инвестируются в ремонт тепловых сетей. Итоги будем подводить весной», — сказал Игорь Кудин.

Тем не менее, на четырех объектах этим летом не удалось завершить ремонт. Это теплосети на ул. Связистов, Комбинатская, Ленинградская и Выборная.

«Работы на них завершатся в следующем году. Тепло в дома будет подаваться по временной схеме. Эти вопросы будут на контроле комиссии по городскому хозяйству», — резюмировал Игорь Кудин.

Подчеркнём, что вопрос о ремонте теплосетей в 2023 году поднимался неоднократно. Участки на ул. Связистов и Выборной были первыми в списке модернизации. По данным аналитиков, бюджет в текущем году на замену теплосетей в Новосибирске должен быть увеличен в два раза.