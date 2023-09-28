Десять приседаний за русское слово: в Латвии воспитательница детсада издевалась над ребёнком

В одном из детских дошкольных учреждений латвийского городка Елгава началась проверка по факту издевательств над маленьким ребенком за использование русских слов в речи.

Русофобия (предвзятое, враждебное отношение к русскому народу, России и русскому языку) расцветает буйным цветом в бывших союзных Республиках. Если с Украиной более-менее всё ясно, то Латвия, похоже, сбилась с пути истинного и не исключено, что развитие дальнейших событий пойдёт по украинскому сценарию 2014 года.

Чем иначе можно объяснить (но не оправдать) поведение воспитательницы одного из детских дошкольных учреждений города Елгава. Услышав, как одна из воспитанниц обращается к другой, используя в речи русские слова, она отреагировала абсолютно неадекватно ситуации – заставила маленького ребёнка приседать по 10 раз за каждое русское слово, слетевшее в с её юных уст.

«Солдатская муштра» закончилась тем, что ребёнок получил психологическую травму, ведь в Латвии по-прежнему говорят на двух языках. Девочка «закрылась» и ушла глубоко в себя, наотрез отказываясь посещать детский сад с недетскими принципами воспитания.

Новость была размещена на личной странице местного депутата городского парламента Андрея Пагорва (является спикером Елгавской думы от партии «Русский союз Латвии») в Телеграмм. По его словам, в учреждении начата проверка по этому факту. В интересах конфиденциальности номер детсада, фамилии директора и воспитателей-садистов пока не разглашается.

Отметим, ранее в СМИ сообщалось, что Минобразования Латвии хочет запретить преподавание русского языка в школах даже в качестве второго иностранного, за наклейки «Я — русский» на автомобилях начнут штрафовать, а власти республики приказали уничтожить книги на русском языке, которые остались в библиотеках бывших русских школ.