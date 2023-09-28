Гинеколог Антипова предупредила мужчин после 50 лет об андропаузе

Россиян предупредили, что «мужской климакс» всё чаще бьёт по курящим, пьющим и располневшим мужчинам.

Российские врачи уверяют, что климакс (угасание функций выработки половых гормонов) случается и у мужчин. Только в отличие от женщин, у которых этот процесс необратим, мужчинам повезло больше и напрямую зависит от образа жизни, заверила опытный акушер-гинеколог Института репродуктивной медицины Remedi Нина Антипова.

Андропауза (уменьшением выработки тестостерона — мужского полового гормона) у российских мужчин случается всё чаще и чаще, причём начинается она в достаточно активном возрасте от 45 лет. Для сравнения, ещё полвека лет назад мужчины либо совсем не знали о подобных проблемах, либо страдали единицы.

Врачи связывают увеличение уровня этого расстройства гормональной системы с высоким развитием цивилизации, комфортными условиями проживания и работы, приводящими к малоподвижному образу жизни или гиподинамии (в СССР было принято бороться с гиподинамией (нарушение функций костно-мышечного аппарата, сердечно-сосудистой системы в следствие дефицита физической активности) при помощи производственной гимнастики).

Современные доктора настоятельно рекомендуют мужчинам двигаться как можно больше (избавляться от лишнего веса), а при наличии вредных привычек (курение (даже электронные сигареты), алкоголь) сделать выбор в сторону активной сексуальной жизни до самой глубокой старости. Но выбор остаётся за каждым лично!