Губернатор Новосибирской области назначил новый состав правительства

В Новосибирской области назначили трёх министров.

Законодательное Собрание Новосибирской области одобрило кандидатуры, представленные губернатором Андреем Травниковым.

36-я сессия Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва прошла с участием губернатора Андрея Травникова.

Глава региона предложил депутатам кандидатуры на следующие должности: первый заместитель губернатора, руководитель финансового органа исполнительной власти региона, руководитель исполнительного органа государственной власти в области градостроительной деятельности и руководитель в области транспорта и дорожного хозяйства.

Депутаты единогласно утвердили Юрия Петухова на должность первого заместителя губернатора. Также были утверждены Виталий Голубенко на должность министра финансов и налоговой политики, Алексей Колмаков на должность министра строительства и Анатолий Костылевский на должность министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Все предложения губернатора были одобрены депутатами единогласно. После назначения Андрея Травникова главой региона, члены временно исполняющего обязанности правительства продолжат свою работу.