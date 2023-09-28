Инфекционист рассказал, в каких случаях вакцинация против гриппа будет эффективной

Ежегодная кампания по вакцинации против гриппа идет по всей стране. Кому нужно вакцинироваться и какие есть противопоказания? – на эти вопросы ответил Андрей Поздняков, к.м.н., врач-инфекционист, главный врач ИНВИТРО-Сибирь.

Первая волна гриппа в России ожидается в конце октября – начале ноября, в зависимости от региона. Многое будет зависеть от температур. Холодная погода замедляет распространение вируса. Но синоптики обещают высокие для межсезонья температуры и теплую зиму, поэтому ситуация с гриппом скорее всего будет тяжелой.

Есть мнение, что прививка от гриппа бессмысленна, т.к. вирус все время мутирует, так ли это?

Грипп — это РНК-содержащий вирус, он быстро мутирует и без четкого понимания циркулирующего штамма, противопоставить заболеванию было бы нечего. Вакцина регулярно меняется, точнее меняются штаммы, которые в нее входят. По всему миру есть лаборатории, которые наблюдают за циркулирующими штаммами гриппа и анализируют их. На основе этих данных строится прогноз, какой штамм будет превалировать в грядущем эпидсезоне. Информация рассылается производителям вакцин. В соответствии с прогнозом вакцины каждый год модифицируются. Без этого процесса прививка от гриппа была бы бессмысленной.

Кому важно привиться от гриппа и кому противопоказано?

Показание для прививки – контакты с другими людьми, т.е. вакцинироваться нужно почти всем. В нац. календарь прививок включены дети от 6 мес., школьники и т.д. В группах риска — больные с тяжелой фоновой коморбидной патологией, беременные и пожилые люди — им категорически не нужно болеть гриппом. Абсолютное противопоказание – аллергическая реакция на предшествующую вакцинацию. Как правило — аллергия на куриный белок, входящий в состав вакцин. Нельзя вакцинироваться в инфекционном или лихорадочном состоянии. После них обязателен медотвод на 2-4 недели, в зависимости от тяжести течения. В случае с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, решение о вакцинации принимает лечащий врач.