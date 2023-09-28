Как правильно выкапывать картофель, рассказала агроном

Россиянам рассказали, как грамотно выкопать картофель, не повредив его, и сохранить до следующей осени в первозданном виде.

Многие российские дачники, даже ярые приверженцы народных методов выращивания картофеля, прислушиваются к профессиональным агрономам и стараются использовать их прогрессивный опыт. Эксперты, в свою очередь, не отрицают накопленный веками опыт земледельцев и не протестуют даже против лунного календаря, определяющего сроки сбора урожая соответственно фазам Луны.

Кстати, в уходящем сентябре благоприятный для копки картофеля день остался всего один – это последняя суббота месяца 30 число.

Пока есть время, популярный сибирский агроном Людмила Шуьина рекомендует подготовить картофельный участок к грамотному сбору урожая. По её словам, правильная уборка урожая корнеплодов начинается с подрезания ботвы. К концу сентября она, как правило уже желтеет и начинает подсыхать. Некоторые огородники скашивают её косой, но Шубина советут не полениться и срезать ножницами или ножом каждый куст, оставив над землёй 5-7 см стебля. Это облегчит выкапывание и позволит меньше повреждать корнеплод.

Как бы далеко не продвинулась современная агрономия, но лучшим инструментом для копки картофеля остаётся лопата или вилы, уверяет Людмила. По её мнению, механическая картофелекопалка приводит к потерям урожая «второго хлеба».