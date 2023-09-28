Людмилин день 29 сентября 2023 года: народные приметы, что можно и нельзя делать

29 сентября имеет особое значение в православной культуре. В мирской жизни славян этот день также был примечательным.

Ежегодно 29 сентября русская православная церковь вспоминает и молится за чешскую принцессу великомученицу Людмилу, а также мученицу Евфимию Всехвальную. В народной традиции эти сутки носят двойное название – день Людмилы и Евфимии и Людмилин день (женское имя Людмила было внесено в русские православные святцы, благодаря личному вкладу женщины, отдавшей жизнь за Иисуса Христа и распространение христианства по всему миру).

Народные приметы, складывавшиеся веками, запрещают в такой день ходить грязным и в несвежей одежде. В старину в этот день старалась хорошенько попариться всей семьёй и облачиться в новое нательное бельё. Тем, кто смел ослушаться предупреждения о грязной одежде, в скором времени грозила запятнанная репутация.

Также, по заверениям старожилов, 29 сентября влюбленным нельзя в бане (в современном мире — в сауне) целоваться, даже в щечку, – это верная примета к разлуке. Не стоит на день Людмилы и Евфимии планировать длительную поездку или переезд (смена обстановки негативно скажется на состоянии здоровья).

На столе в каждом доме в такой день обязательно должна быть птица (лучше дикая перелётная). Косточки после трапезы следует закопать под порогом дома – это защитит семью от бед, ссор и несчастий.