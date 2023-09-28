Матч «Сибирь» — СКА стал рекордным по числу зрителей на «Сибирь-Арене» в Новосибирске

«Сибирь-Арену» в Новосибирске посетили 10 489 болельщиков на матче «Сибирь»—СКА.

Хоккейный клуб "Сибирь" уступил СКА со счетом 0:3 в матче Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/2024, который прошел в Новосибирске.

Несмотря на поражение, встречу посетили 10 489 болельщиков, что установило новый рекорд посещаемости "Сибирь-Арены".

Турнирная таблица Восточной конференции показывает, что после 11 матчей "Сибирь" занимает пятое место с 13 очками. В следующем матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ "Сибирь" сыграет в гостях против "Барыса" 30 сентября, а "СКА" отправится в гости к "Сочи" 2 октября.