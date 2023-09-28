Насилие и трата пенсий: что известно об интернате с 13-килограммовой пациенткой в Томской области

Интернат «Забота» в Шегарском районе Томской области попал в центр внимания общественности после заявления омбудсмена о том, что там содержится 21-летняя девушка весом 13 килограммов. Выяснилось, что это не первое нарушение в государственном Доме социального обслуживания.

Скандал вокруг «Заботы» разгорелся в середине этой недели с заявления уполномоченного по правам человека в Томской области Елены Карташовой. Она рассказала, что побывала в социальном учреждении, которое находится в Шегарском районе, и обнаружила там 21-летнюю девушку, которая весит всего 13 килограммов.

Пациентка социального учреждения не ходит и не разговаривает, а всё время находится в лежачем положении. Известно, что в «Заботу» она поступила из интерната в Молчаново. После этого в учреждении грянули проверки со стороны полиции и следственных органов.

Был ли уход?

21-летняя Ирина* живёт в «Заботе» более 2 лет. За это время на счёте сироты накопилось более 1 миллиона рублей. Однако девушке больше года не могли приобрести специальную смесь для кормления и кровать, которая облегчила бы её пребывание в психоневрологическом интернате.

«Девушку уже привезли в таком состоянии. На данный момент, насколько мне известно, ее не получается привести в норму», — рассказал корреспонденту «КП-Томск» сотрудник диспансера.

Тем не менее, этот факт в итоге привёл к тому, что в «Заботу» пожаловали и прокуроры, и следователи. По горячим следам томская полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Оставление в опасности". Всплыли и другие нелицеприятные факты.

Что творилось в «Заботе» годами?

Вообще, психоневрологический интернат попадает в поле зрения правоохранителей не в первый раз. Только в прошлом, 2022 году, уполномоченному по правам человека в Томской области поступило 37 жалоб от родных и близких подопечных заведения.

Львиное количество из них касалось того, что воспитанники интерната на каникулах были замечены за работой на грядках сотрудников «Заботы». Им обещали заплатить за это по 1-2 тысяче рублей. Для недееспособных подопечных – это огромные деньги, потому что на руки наличные они не получают вовсе.

Впрочем, пока за это никто из сотрудников психоневрологического интерната наказан не был. Без каких-либо последствий осталось и январское происшествие 2023 года. Тогда один из постояльцев подавился пищей во время еды и умер. В Следственном комитете провели проверку, но связь между смертью мужчины и действиями персонала выявлена не была.

Вскрылся сейчас и ещё один факт, о котором омбудсмен Елена Карташова узнала слишком поздно: летом 2021 года в ближайшую больницу поступил мужчина с переломом рёбер. Информацию об этом происшествии уполномоченный по правам человека узнала уже в конце осени, поэтому добиться полноценного расследования уже не удалось.

Больше всего скандалов, связанных с интернатом «Забота», было в 2018 году. Тогда даже в правоохранительные органы поступило заявление на сотрудников пансионата о том, что к постояльцам применяют насилие. Впрочем, дело тогда тоже ограничилось выговорами и взысканиями.

В этом же году было всё-таки возбуждено одно уголовное дело по факту кражи 1 миллиона рублей со счёта постояльца. Однако громких приговоров не последовало. Из судебной практики можно найти только наказание в виде штрафа санитару в размере 7 тысяч рублей за насилие, которое было применено к подопечным. Однако самым громким коррупционным скандалом стало задержание предыдущего директора интерната «Забота» за взятку.

*Имя героини изменено из этических соображений